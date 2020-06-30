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30.06.2020 (21:35)

В Тобольске открыли аллею земляков-героев

В этом городе Тюменской области появилась аллея, на которой установлены девять стел с барельефами уроженцев Тобольска, удостоенных высшей степени отличия в СССР – звания Героя Советского Союза, а также стела с барельефом полного кавалера ордена Славы.

В тот же день участники торжественной церемонии открытия возложили цветы к мемориалу Вечный огонь, посадили деревья в саду Памяти на площади Победы, а также приняли участие в акции «Синий платочек» на берегу Иртыша. С этого места жители города отправлялись водным транспортом на фронт. В память о них на воду был спущен траурный венок.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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