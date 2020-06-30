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30.06.2020 (19:30)

Отбор поступающих в Военную академию РВСН будет проведен в регионах проживания кандидатов

В  целях  проведения профилактических мероприятий  по недопущению распространения коронавирусной инфекции отбор для поступления 
в Военную академию РВСН имени Петра Великого будет осуществлен в регионах проживания кандидатов. 

В период с 15 июля по 5 августа в субъекты Российской  Федерации будут направлены выездные группы специалистов профессионально-психологического отбора, физической подготовки и других представителей вузов МО РФ. 

Во взаимодействии с военными комиссариатами они будут проводить работу по оценке годности кандидатов по состоянию здоровья, проверке профессиональной психологической пригодности и уровня физической подготовленности.

Профессиональный отбор кандидатов будет осуществлен приёмными комиссиями вузов в период с 25 июля по 10 августа на основании поступивших из военных комиссариатов личных дел, результатов сдачи ЕГЭ, опубликованных на официальном  информационном портале, заключений военно-врачебных комиссий, а также оценки выездными группами их мотивированности.

Зачисление прошедших по конкурсу кандидатов на 1 курс пройдёт
с 15 августа с выполнением мероприятий входного контроля с тестированием на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и двухнедельным карантином,
в период которого будет проведен курс общевойсковой подготовки.

Учебный год в академии  начнется  с 1 сентября 2020 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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