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30.06.2020 (19:20)

Специалисты Военной академии РВСН примут участие в более 150 мероприятиях научно-деловой программы форума «Армия-2020»

Специалисты Военной академии РВСН примут активное участие в более 150 мероприятиях научно-деловой программы форума «Армия-2020».

Прежде всего, это участие профессорско-преподавательского состава в брифингах, конференциях и деловых встречах на стендах экспозиции форума.

На них будут обсуждаться приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки вооружения, военной и специальной техники, организации эффективного взаимодействия предприятий и организаций ОПК страны, научно-исследовательских и образовательных организаций, внедрение инновационных разработок, технологий и материалов в существующие и перспективные системы вооружения.

Кроме того, интересным и важным на форуме станет круглый стол по линии академии «Информационные технологии и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции и инновации». Филиал Военной академии РВСН проведёт круглый стол на тему «Применение новых инфокоммуникационных технологий и средств связи в РВСН».

Из новинок на демонстрационных площадках специалисты академии представят возможности агрегатов подвижного технического пункта управления, машин контроля проведения работ на ракетном вооружении и дежурной смены охраны и обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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