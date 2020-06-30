30.06.2020 (20:00)

На Черноморском флоте в голосовании к поправкам в Конституцию РФ приняли участие 100 процентов военнослужащих

На Черноморском флоте (ЧФ) в голосовании к поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли участие 100 процентов военнослужащих, личный состав, находящийся в командировках или выполняющий боевые задачи.

Кроме военнослужащих, находящихся в пунктах постоянной дислокации проголосовали также моряки, выполняющие специальные задачи в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне.

Сегодня проголосовала последняя часть личного состава, выполнявшая боевые задачи в акватории Чёрного моря.

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» и ракетного катера «Ивановец» после прибытия в назначенные районы сил для ротации зашли в ближайшие пункты базирования сил Черноморского флота и приняли участие в голосовании.

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