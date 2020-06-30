30.06.2020 (19:10)

Первый воинский эшелон с призывниками отправился из Новосибирска в Западный военный округ

Первый воинский эшелон с призывниками отправился из Новосибирска в Западный военный округ. Более 80 сибирских новобранцев пополнят ряды Вооруженных Сил России на северо-западе страны.

Торжественная отправка прошла со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Из-за ограничительных мер, действующих на территории Новосибирской области, родственники призывников не присутствовали на мероприятии.

Перед отправкой новобранцы прошли тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19, результаты анализов у молодых людей отрицательные. На путь следования всем призывниками выданы индивидуальные рационы питания, маски, несессеры, в комплект которых входят антисептические средства для обработки рук и другие гигиенические принадлежности.

Доставка с областного сборного пункта военного комиссариата Новосибирской области до железнодорожного вокзала осуществлялась транспортом, прошедшим полную дезинфекционную обработку.

Вагон воинского эшелона также был продезинфицирован. В составе воинской команды находится врач (фельдшер), который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников.

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