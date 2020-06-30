30.06.2020 (18:50)

Второй этап всеармейского конкурса «Воин мира» завершился в Екатеринбурге

Участники всеармейского конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проходящего в рамках Армейских международных игр-2020, завершили борьбу в военно-спортивном этапе «Атлет».

В рамках второго этапа конкурса, который проходит на полигоне в Свердловской области, представители 13 команд соревновались в выполнении одиночных и комплексных упражнений на силу, скорость и выносливость. Самая сложная часть этапа – комплексное военно-спортивное упражнение «Атлет» прошла на военном полигоне под Екатеринбургом. Военнослужащие преодолели дистанцию 1500-2000 метров, в ходе которой выполнили метание гранат на точность и дальность, стрельбу из автомата АК-74 из положения лежа по трем видам мишеней, а также метание ножей.

В программе конкурса «Воин мира» запланировано проведение пяти этапов. Кроме завершившегося интеллектуального этапа «Эрудит» и военно-спортивного «Атлет», участникам предстоит выявить сильнейших в огневой и боевой подготовке на этапах «Снайпер» и «Профессионал», а также принять участие в литературно-художественном и творческом этапе «Кавалер (Сударыня)».

Всего в конкурсе принимают участие 78 военнослужащих из Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, 12-го Главного управления и Военного университета Минобороны, а также из Московского высшего общевойскового командного училища, МЧС России и Национальной гвардии.

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