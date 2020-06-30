30.06.2020 (17:00)

Места базирования кораблей-участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте осмотрены водолазами

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал доклад начальника Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова о проведенных водолазных осмотрах мест стоянок кораблей-участников Главного военно-морского парада в Кронштадте и Санкт-Петербурге.

В частности, адмиралу Николаю Евменову было доложено, что силами водолазных станций на рейдовых водолазных катерах был произведен плановый осмотр подводной части корпуса плавпричалов, ошвартованных в акватории Невы.

По приходу кораблей и судов, назначенных для участия в Главном военно-морском параде, будет проведен водолазный осмотр подводной части корпусов, после совершения межфлотских переходов. В ближайшее время, также, будет произведен водолазный осмотр мест установки рейдового оборудования.

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