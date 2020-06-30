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30.06.2020 (18:34)

В Саратовской области стартовал всеармейский конкурс «Мастера артиллерийского огня-2020»

В Саратовской области на полигоне Широкий Карамыш состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня - 2020».

В соревнованиях принимают участие расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани», представляющих Центральный, Западный, Южный, Восточный округа, Северный флот и ВДВ. Победители определятся в трех этапах: «Индивидуальная гонка», «Ночной спринт» и «Гонка взводов».

Военнослужащие посостязаются в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А, в поражении целей из пулемета ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74 и отработают нормативы по обнаружению целей и корректировке огня. Водители минометных расчетов продемонстрируют своё мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «змейка», колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор на транспортной машине Урал-43206.

Соревнования пройдут с 30 июня по 5 июля на базе 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск. В них примут участие более 150 лучших артиллеристов Вооруженных Сил России.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
АрМИ , Центральный военный округ , Мастера артиллерийского огня
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