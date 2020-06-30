30.06.2020 (18:27)

В Ленинградской области медики общевойсковой армии ЗВО отработали оказание первой помощи в экстремальных условиях

На территории полигона Кирилловский общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, состоялся заключительный этап учебно-методических сборов с санитарными инструкторами объединения.

В рамках выполнения контрольных заданий медики отработали вопросы оказания медицинской доврачебной помощи условно раненым сослуживцам в условиях ведения противником огня и применения химического оружия. В целях усложнения окружающей обстановки были назначены специально подготовленные имитационные команды, которые в определенные промежутки времени осуществляли подрыв средств имитации и стрельбу холостыми патронами.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по военно-медицинской подготовке в индивидуальном и командном первенстве, включающие в себя наложение кровоостанавливающих жгутов, шин, перетаскивание раненых методом переползания, эвакуацию пострадавших из подбитой техники.

Итоговым и решающим испытанием для участников сборов стало преодоление полосы препятствий с одновременным перемещением раненого по указанному маршруту.

В состязании приняли участие более 60 санитарных инструкторов объединения. По завершении сборов все военнослужащие убудут к месту прохождения службы для выполнения учебно-боевых задач в составе подразделений.



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