30.06.2020 (17:56)
Более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО сдали проверку по физической подготовке
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, более 5 тысяч военнослужащих сдали масштабную проверку по физической подготовке.
В целях проверки основных физических качеств солдаты и офицеры выполнили нормативы на быстроту, выносливость и силу, в том числе подтягивания и подъем силой на перекладине, бег на короткие и длинные дистанции.
Кроме того, проверкой было предусмотрено выполнение упражнений по военно-прикладным видам спорта, таким как метание гранаты на дальность с места и совершение марш-броска на 5 км.
Всего в рамках выполнения заданий каждый военнослужащий выполнил от 3 до 5 упражнений.
Нормы физической подготовки определялись в соответствии с возрастной группой военнослужащих.
Сдача проверки физической подготовки проводится в соответствии с планом боевой подготовки Западного военного округа и носит плановый характер.