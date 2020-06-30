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30.06.2020 (17:56)

Более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО сдали проверку по физической подготовке

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, более 5 тысяч военнослужащих сдали масштабную проверку по физической подготовке.

В целях проверки основных физических качеств солдаты и офицеры выполнили нормативы на быстроту, выносливость и силу, в том числе подтягивания и подъем силой на перекладине, бег на короткие и длинные дистанции.

Кроме того, проверкой было предусмотрено выполнение упражнений по военно-прикладным видам спорта, таким как метание гранаты на дальность с места и совершение марш-броска на 5 км.

Всего в рамках выполнения заданий каждый военнослужащий выполнил от 3 до 5 упражнений.

Нормы физической подготовки определялись в соответствии с возрастной группой военнослужащих.

Сдача проверки физической подготовки проводится в соответствии с планом боевой подготовки Западного военного округа и носит плановый характер. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Физподготовка
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