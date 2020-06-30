30.06.2020 (18:22)

Новобранцы мобильного соединения РХБ защиты проходят курс военной подготовки

Более 50 граждан из различных субъектов Российской Федерации, призванных на военную службу в мобильное соединение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированное в Саратовской области, приступили к изучению программы начальной военной подготовки.

С ротой молодого пополнения проводятся занятия по тактической, строевой, огневой, военно-политической, физической подготовке, РХБ защите и общевоинским уставам. В ходе курса с военнослужащими будут организованы ознакомительные экскурсии по основным объектам соединения и военного городка, а также посещение музеев и достопримечательностей.

По завершении сборов новобранцы будут приведены к Военной присяге и распределены по штатным подразделениям.

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