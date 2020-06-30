30.06.2020 (18:17)

Участники конкурса «Соколиная охота» приняли участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию России

Участники конкурса «Соколиная охота» приняли участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию России. Военнослужащие придерживались социальной дистанции, на территории избирательного участка строго соблюдался масочный режим.

С 29 июня 2020 г. в городе Коломне на полигоне Ларцевы Поляны в рамках АрМИ-2020 стартовал конкурс «Соколиная охота». В конкурсе принимают участие лучшие расчеты комплексов с БпЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» от военных округов, Северного флота, ВДВ, РВСН, ДВОКУ и Росгвардии, всего 9 команд в составе 16 расчетов. С приветственным словом к участникам соревнований выступил руководитель конкурса – начальник беспилотной авиации генерал-майор Александр Новиков. В ходе выступления он отметил, что для эффективной работы расчетов и достижения лучших результатов в конкурсе важны не только личный профессионализм специалистов беспилотной авиации, но и слаженность в работы расчетов в целом.

По состоянию на 30 июня проведены и оценены действия расчетов по трем упражнениям конкурса (теоретическая подготовка, подготовка комплексов с БпЛА к применению и стрельба расчетов из штатного вооружения). После выполненных упражнений лидируют команды ВДВ, Росгвардии и Восточного военного округа.

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