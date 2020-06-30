30.06.2020 (17:45)

Военные городки Северного флота обеспечены питьевой водой из артезианских скважин

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Северному флоту завершил процедуру государственно лицензирования на недропользование с целью добычи питьевой воды в подразделении Жилищно-коммунальная служба №3 г. Мончегорска.

Как отметил начальник филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту Владимир Белевцев, «специалисты организации шли к данной цели в течение трех лет, были разработаны проекты зон санитарной охраны скважин, проведены исследования качества питьевой воды, проведены неоднократные санитарно-эпидемиологические экспертизы».

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту уже получены лицензии на недропользование с целью добычи питьевой воды в Оленегорском и Ловозерском районе Мурманской области, а также в ряде районов Архангельской области. Это позволяет обеспечить военные городки Северного флота качественной питьевой водой из артезианских скважин.

Филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту осуществляет водоснабжение питьевой водой 263 военных городка в 11 гарнизонах Северного флота. Для данных целей используется 39 собственных источников питьевой воды.

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