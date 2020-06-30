Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.06.2020 (17:10)

На Северном флоте завершено голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Сегодня на Северном флоте завершено голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. В голосовании приняли участие все военнослужащие, их члены семей и гражданский персонал.

Голосование проходило на территории шести субъектов Российской Федерации – Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, Республик Коми и Саха (Якутия), в общей сложности - более чем на 60 избирательных участках.

Первыми досрочно проголосовали военнослужащие дальних постов наблюдения и связи и маячники Северного флота, несущие службу на побережье Кольского полуострова, островах Баренцева и Белого морей.

В море проголосовали экипаж гидрографического исследовательского судна «Визир» и военные моряки большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Голосование также было организовано на всех арктических архипелагах и побережье Северного Ледовитого океана, где несут службу военнослужащие Северного флота – от Земли Франца-Иосифа до Новосибирских островов.

В общей сложности военнослужащие, их члены семей и гражданский персонал Северного флота смогли исполнить свой конституционный долг более чем на 60 избирательных участках.

Голосование на избирательных участках проводилось с соблюдением всех профилактических мер по недопущению распространения инфекционных заболеваний, после прохождения бесконтактной термометрии и осмотра медицинским специалистом. Данные меры позволили избежать скопления личного состава на избирательных участках.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Исследователями Северного флота обнаружены места дислокации самых северных артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны
На Северном флоте поднят флаг гидрографической службы ВМФ на малом гидрографическом судне «Николай Скосырев»
Палубные истребители Северного флота приступили к выполнению тренировочных полётов с отработкой элементов воздушного боя
Экипаж РПКСН «Князь Владимир» готовит корабль к межбазовому переходу

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false