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30.06.2020 (18:00)

Двадцать буксирных судов планируется привлечь для буксирных и швартовых операций в ходе подготовки Главного военно-морского парада

Двадцать буксирных судов различного класса будут решать швартовые и буксирные задачи, обеспечивая боевые корабли флотов в ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте который состоится 26 июля.

Речь идет рейдовых буксирах, морских буксирах и буксирных катерах.

Пополнение запасов продовольствия боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, находящихся на рейде, планируется производить рейдовыми буксирами и рейдовыми катерами Ленинградской военно-морской базы.

Функции дозаправки кораблей - участников парада топливом и доставки на корабли пресной воды будут выполнять специально предназначенные танкеры. 

На плановом совещании по подготовке к Главному военно-морскому параду, которое состоялось в Адмиралтействе, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов обратил внимание начальников профильных органов военного управления на эффективное выполнение задач силами обеспечения Главного военно-морского парада в ходе тренировок и репетиций этого важного ежегодного мероприятия.     

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Главный военно-морской парад
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