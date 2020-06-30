30.06.2020 (16:53)

В Туве экипажи боевых машин завершили «Огневой» этап на всеармейском конкурсе «Военное ралли»

Участники всеармейского конкурса «Военное ралли» завершили «Огневой» этап на бронеавтомобилях 4х4. Состязания лучших экипажей боевых машин проходят в рамках Армейских международных игр на горном полигоне «Кара-Хаак» в Республике Тыва.

В рамках «Огневого» этапа участники соревнований на бронеавтомобилях «Тигр» выполнили стрельбу из пулеметов Калашникова, установленных на боевые машины. Стрельба из ПК велась с ходу, коротких остановок по появляющимся и движущимся целям. Мишени нужно было поразить быстро и без промахов. Лучшей результат при выполнении упражнений контрольных стрельб показала команда военнослужащих Центрального военного округа.

Завершающим этапом конкурса будет командная гонка, которая состоится 30 июня. Здесь участникам соревнований предстоит преодолеть трассу длинной 142 км, после чего будет определена команда-победитель.

Во всеармейском этапе международных соревнований принимают участие семь команд. Каждая состоит из 5 экипажей, которые выполнят заезды на грузовых машинах «Урал» и «КАМАЗ» с колесной базой 4х4 и 6х6, а также на специальной технике. Команда победителей представит Россию на международном турнире, который пройдет в Туве этим летом.

Все военнослужащие, принимающие участие в соревнованиях, прошли тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19, результаты анализов у военнослужащих отрицательные. Перед началом состязаний специалисты РХБ защиты провели полную дезинфекцию техники, а также специальных участков и мест проведения конкурса.

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