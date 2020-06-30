30.06.2020 (16:47)

Экипаж БМП ЗВО представит ВС РФ на международном конкурсе «Суворовский натиск»

Команда Западного военного округа, которая была представлена военнослужащими танковой армии завоевала третье место на всеармейском этапе конкурса «Суворовский натиск», который завершился в Амурской области.

Как сообщил заместитель командира Кантемировской дивизии полковник Григорий Лазуткин «Экипаж сержанта Журавлева показал наилучшее время в прохождении трассы и стрельбе, тем самым обеспечил себе право представлять Вооруженные силы России на международном конкурсе «Суворовский натиск» АрМИ-2020».

Упорная борьба семи команд военных округов и профильных военных училищ длилась четыре дня. Участники соревновались в скоростном вождении боевых машин пехоты БМП-2, умелом прохождении различных препятствий, точной стрельбе из вооружения. Конкурс является самым массовым и одним из самых зрелищных конкурсов в Армейских международных играх.

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