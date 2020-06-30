30.06.2020 (17:34)

Участники конкурса «Танковый биатлон» завершили пристрелку штатного вооружения на полигоне Алабино

На полигоне Алабино Западного военного округа танковые экипажи завершили пристрелку вооружения танков Т-72Б3 в рамках подготовки к Всеармейскому отборочному этапу конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон».

Танки для участников отборочного этапа предоставили военнослужащие танкового полка Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Активная фаза отборочного этапа пройдет 2-3 июля, за эти дни экипажи совершат в общей сложности порядка 10 заездов. В каждом заезде танкисты должны поразить 5 мишеней: на первом круге — «танк» (3 мишени) на дальности от 1600 до 1800 м инертным кумулятивным снарядом, на втором — «вертолет» на расстоянии 800–1000 м из 12,7-мм зенитного пулемета «Корд», на третьем — «ручной противотанковый гранатомет», расположенный на дальности 600–800 м, из спаренного 7,62-мм пулемета.

Всего в отборочном этапе примет участие семь команд, а для организации проведения конкурса задействовано более 150 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.

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