Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.06.2020 (17:20)

В Подмосковье прошла жеребьевка участников Всеармейского этапа международного конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон»

В Московской области на полигоне Алабино прошла жеребьевка участников Всеармейского этапа международного конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон». В ней приняли участие лучшие танковые экипажи со всей России.

За право представлять Россию на международных Армейских играх-2020 поборются военнослужащие семи команд, Западного, Южного, Восточного, Центрального военных округов, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознамённое училища, Воздушно-десантных войск. Официальные представители команд разыграли цвета флагов, размещенных на боевых машинах и очередность заездов.

На Всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон» Западный военный округ будет представлять экипаж старшего лейтенанта Ильи Климентьева Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На конкурсе «Мастер-оружейник» под Пензой определились лучшие специалисты по ремонту реактивных систем залпового огня
Подготовка к конкурсу "Морской десант-2020" вступила в завершающую фазу
Военнослужащие Балтийского флота приняли участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию России
На Черноморском флоте начался третий этап конкурса «Кубок моря 2020»

Метки:
АрМИ , Западный военный округ , Танковый биатлон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false