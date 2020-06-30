30.06.2020 (17:20)

В Подмосковье прошла жеребьевка участников Всеармейского этапа международного конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон»

В Московской области на полигоне Алабино прошла жеребьевка участников Всеармейского этапа международного конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон». В ней приняли участие лучшие танковые экипажи со всей России.

За право представлять Россию на международных Армейских играх-2020 поборются военнослужащие семи команд, Западного, Южного, Восточного, Центрального военных округов, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознамённое училища, Воздушно-десантных войск. Официальные представители команд разыграли цвета флагов, размещенных на боевых машинах и очередность заездов.

На Всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон» Западный военный округ будет представлять экипаж старшего лейтенанта Ильи Климентьева Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО.

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