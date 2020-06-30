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30.06.2020 (16:17)

Парашютисты-спасатели ЦВО получили новейшие парашютные системы

Военные парашютисты-спасатели авиационных частей Центрального военного округа, по гособоронзаказу получили на вооружение новейшие парашютные системы специального назначения «Арбалет-2» и спортивные парашюты «Мальва-24».

«Более 20 комплектов парашютных управляемых систем специального назначения «Арбалет-2», а также парашюты «Мальва-24» предназначены на точность приземления, что очень важно при спасении космонавтов» – рассказал журналистам начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа подполковник Евгений Солнцев. Кроме того, он добавил, что данные парашютные системы позволяют выполнять прыжки на неподготовленные площадки, в лесистые участки местности, а также на водную поверхность.

Напомним, что 11 октября 2018 года в 11:40 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг после аварийной ситуации при запуске «Союза МС-10» к МКС приземлились в Казахстане возле города Джезказган. На второй минуте старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя. Первыми на месте посадки экипажа прибыли российские военные парашютисты-спасатели Центрального военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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