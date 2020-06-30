30.06.2020 (17:13)

На конкурсе «Мастер-оружейник» под Пензой определились лучшие специалисты по ремонту реактивных систем залпового огня

На Всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник", который проходит в Пензенской области, третий день подряд лучшие результаты показывают хозяева соревнований - команда Пензенского артиллерийского инженерного института. На этот раз местные оружейники были признаны лучшими в Вооруженных Силах России по ремонту реактивных систем залпового огня.

Согласно правилам конкурса, командам нужно было заменить десять направляющих и поменять колесо у реактивной системы РСЗО «Град», после чего произвести 10 холостых выстрелов. За каждую упавшую деталь, не докрученную гайку, неудачный выстрел и другие ошибки начислялось штрафное время.

По итогам соревновательного дня второе и третье места заняли команды Центрального и Южного военных округов, соответственно.

Конкурс продлится до 2 июля, всего будет пять этапов. В нем принимают участие по одной лучшей команде каждого военного округа, а также команды ВДВ, Росгвардии и Пензенского АИИ. На четвёртом этапе команды будут состязаться в умении ремонтировать и проводить боевые стрельбы из гранатомётов, пулеметов, автоматов и пистолетов. Также командам предстоит принять участие в заключительной эстафете.

Во время подготовки и проведения конкурса принимается комплекс мер, направленный на исключение случаев заболевания личного состава вирусными инфекциями. Все команды на конкурс прибыли заблаговременно, у всех были взяты тесты на наличие вирусной инфекции. На полигоне Константиновка, где проходит конкурс, и в местах проживания и питания военнослужащих периодично проводится дезинфекция, участников три раза в день проверяют на наличие температуры. В связи с эпидемиологической обстановкой допуск зрителей на соревнования ограничен.

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