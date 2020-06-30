30.06.2020 (17:11)

В Челябинской области состоялась крупнейшая отправка призывников

С призывного пункта Челябинской области состоялась самая массовая отправка призывников, призванных с Южного Урала в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу. Более 300 молодых людей, признанных годными по состоянию здоровья призывными комиссиями Челябинской области, отправились для прохождения службы по призыву в соединения и части Западного военного округа специальным воинским эшелоном.

Специальную обработку железнодорожного транспорта, предназначенного для перевозки молодого пополнения с Южного Урала, провели специалисты РХБ защиты смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской области. Дезинфекционные команды, оснащенные авторазливочными станциями АРС-14 и индивидуальными дезинфекционными комплектами ИДК-1, провели обеззараживание перрона погрузки, помещений пассажирских вагонов и входных тамбуров.

В пути следования все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечены защитными медицинскими масками, гелями-антисептиками. Вместе с призывниками в составе администрации воинского эшелона следуют медицинские специалисты для проведения термометрии и осмотров молодых людей. В дороге для призывников организовано горячее трехразовое питание на базе вагона-ресторана.

Всего в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу из Челябинской области в войска будет отправлено более 3.5 тыс. молодых людей в том числе один челябинец будет проходить службу в инновационном технополисе «Эра» в Краснодарском крае, а также 10 в военных научно-производственных подразделениях в Подмосковье.

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