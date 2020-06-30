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30.06.2020 (16:08)

Подготовка к конкурсу "Морской десант-2020" вступила в завершающую фазу

В настоящее время участники конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант» изучают полигон Хмелевка, где пройдут соревнования.

В частности, водители отрабатывают навыки вождения бронетранспортеров БТР-82а по маршруту с преодолением различных препятствий - колейного моста, рва, прохода между столбами, совершенствуют навыки вождения бронетранспортеров на плаву. Кроме того, наводчики боевых машин и стрелки тренируются в стрельбе по мишенным позициям, имитирующим надводные, береговые и воздушные цели. 

С членами команд уже проведены различные занятия по боевой подготовке, а также по технике безопасности при выполнении нормативов конкурса на полигоне и трассе.

Всего в подготовительных мероприятиях принимают участие около 200 военнослужащих, представляющих команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и более 20 единиц военной техники.

Всеармейский конкурс по профессиональной выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант" пройдет на полигоне Балтийского флота Хмелевка с 3 по 6 июля.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Морской десант , АрМИ
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