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30.06.2020 (17:01)

Военкомат Башкирии впервые на самолетах отправил призывников к местам несения службы

Военный комиссариат Башкирии впервые начал отправлять призывников к местам несения службы на самолётах. Об этом сообщил военком региона Игорь Харченко.

- Противоэпидемиологическая обстановка заставила нас внести ряд изменений в процесс призыва. В том числе впервые начали отправлять часть призывников на самолётах,  - сказал Игорь Харченко.

Военный комиссар отметил, что в регионы, куда нужно долго добираться на поездах и контактировать с большим количеством попутчиков, отправлены три самолёта, еще три будут отправлены в конце призыва. Он также отметил, что для недопущения короновирусной инфекции военкомат предпринимает беспрецедентные меры. В воздушных судах, поездах и автобусах предварительно проводится дезинфекция. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции. Каждому выдаётся комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Весной из Башкирии планируется отправить для прохождения военной службы более 5 тыс. призывников.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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