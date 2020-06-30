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30.06.2020 (16:12)

В июне в ЦВО прибыло около 700 молодых офицеров

В июне 2020 года для прохождения службы в Центральном военном округе (ЦВО) прибыло 673 выпускника вузов Министерства обороны РФ, что соответствует потребности округа в укомплектовании первичных офицерских должностей соединений и воинских частей.

Все прибывшие уже обеспечены благоустроенным служебным жильем в военных городках. После завершения мероприятий по встрече, размещению, и окончании времени, отпущенного на обзаведение первоначальным хозяйством, в воинских частях начнутся учебно-методические сборы с прибывшими для прохождения службы молодыми офицерами.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав крупнейшего в Вооруженных Силах округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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