30.06.2020 (15:04)

В войсках ЦВО в июне проведено более 200 боевых стрельб

В войсках Центрального военного округа в июне завершили слаживание отделений, результатом которого стало выполнение 210 боевых стрельб и при этом половина из них проведена в ночное время суток.

На стрельбах были отработаны действия в составе подразделений, вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, диверсионными разведывательными группами условного противника, а также тактическая и огневая подготовки. Военнослужащие провели боевые стрельбы и вождение боевых машин на полигонах, дислоцированных на территории военного округа.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав крупнейшего в Вооруженных Силах округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице