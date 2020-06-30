30.06.2020 (15:52)

Российские артиллеристы выполнили скоростное маневрирование на самоходных гаубицах в Таджикистане

Экипажи самоходных артиллерийских гаубиц 2С1 «Гвоздика» выполнили приемы скоростного маневрирования и смены огневых позиций в ходе занятий по вождению боевых машин в Таджикистане.

На горном полигоне Ляур военнослужащие отработали практические зачеты по преодолению естественных и искусственных преград, склонов, спусков, косогоров, проходов в минно-взрывном заграждении. Также механики-водители совершенствовали навыки и приемы маневрирования на скоростных участках, осуществили прохождение маршрута в составе колонны на максимальных скоростях, повороты и развороты различной сложности для отработки вывода артиллерийских батарей из-под условного огня противника.

Для создания реальной обстановки на горной трассе были использованы средства задымления и имитации.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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