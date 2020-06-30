30.06.2020 (13:50)

Российские снайперы в Таджикистане отработали тактику уничтожения воздушных целей

Российские снайперы 201-й военной базы в Таджикистане отработали тактику уничтожения низколетящих вертолетов и разведывательных дронов условного противника.

На полигоне Ляур военнослужащие в составе снайперских пар, используя технические средства наблюдения, выполнили задачи по разведке низколетящих целей, а также уничтожению мишеней с первого выстрела, имитирующих различные летающие объекты на высоте до 15 метров и со скоростью до 1 м/с. Кроме стрельбы снайперы отрабатывали способы перемещения, выбора места и маскировки позиций, совершенствовали навыки в подготовке оружия к стрельбе, маскировке и оборудовании позиции с использованием специального снаряжения и естественных укрытий. Особое внимание было уделено способам маскировки от современных средств тепловизионной разведки.

Стрельба по воздушным целям велась из снайперских винтовок «Драгунова».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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