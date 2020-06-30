30.06.2020 (14:42)

Военнослужащие Балтийского флота приняли участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию России

Военнослужащие Балтийского флота приняли участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Военнослужащие проголосовали на участках, открывшихся в регионе с 25 июня. Во время проведения голосования соблюдались все противоэпидемиологические требования. Военнослужащие придерживались социальной дистанции, на территории участков для голосования строго соблюдался масочный режим, на них имелись все необходимые антисептические средства.

Заблаговременное голосование военнослужащих флота связано с планомерным разделением личного состава по дням для недопущения массового скопления людей.

Военнослужащие проголосовали в Калининградской, Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге. Личный состав соединений и воинских частей ходил на участки для голосования небольшими группами с соблюдением требований эпидемиологической обстановки.

Кроме того, около 100 военнослужащих и лиц гражданского персонала Балтийского флота, несущих службу на боевых кораблях и судах флота, приняли участие в досрочном голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

Досрочное голосование проводилось с целью дать возможность реализовать своё конституционное право тем гражданам, которые не могут присутствовать на своём участке голосования по причине несения службы.

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