30.06.2020 (13:35)
Военнослужащие Каспийской флотилии ЮВО завершили голосование по поправкам к Конституции РФ
Военнослужащие Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) завершили голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Во время голосования соблюдались все противоэпидемиологические требования. Военнослужащие придерживались социальной дистанции, соблюдался масочный режим, также на участках имелись необходимые антисептические средства.
В Дагестане в голосовании приняли участие более 6 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии, гражданского персонала и членов их семей на участках в Каспийске и Махачкале, а также 4 участках, оборудованных на территории воинских частей.
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