30.06.2020 (13:35)

Военнослужащие Каспийской флотилии ЮВО завершили голосование по поправкам к Конституции РФ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Голосование по поправкам к Конституции РФ военнослужащих КФл

Военнослужащие Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) завершили голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Во время голосования соблюдались все противоэпидемиологические требования. Военнослужащие придерживались социальной дистанции, соблюдался масочный режим, также на участках имелись необходимые антисептические средства.

В Дагестане в голосовании приняли участие более 6 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии, гражданского персонала и членов их семей на участках в Каспийске и Махачкале, а также 4 участках, оборудованных на территории воинских частей.

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