30.06.2020 (12:33)

На Черноморском флоте начался третий этап конкурса «Кубок моря 2020»

На Черноморском флоте (ЧФ) приступили к третьему этапу отбора экипажей кораблей для участия в конкурсе «Кубок моря» в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020».

В ходе проведения текущего этапа будет определён лучший корабельный расчёт надводного корабля по применению ракетного оружия.

Между собой будут соревноваться моряки фрегата «Адмирал Эссен» и личный состав ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», которые заняли первые места в своих соединениях.

В рамках подготовки боевые расчёты будут выполнять задания в виде поставленных задач на скорость и точность. Ракетные пуски будут выполняться электронным способом по фактическому алгоритму применения ракетного оружия.

Данный этап подготовки проходит под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергея Липилина.

В ходе конкурса «Кубок моря» экипажи кораблей соревнуются за право стать лучшими почти в трех десятках номинаций, в том числе «лучший командир тактической группы кораблей 3-4 ранга», «лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также лучшие командиры противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, командиры боевых частей, служб и корабельных расчетов.

При подготовке к конкурсу были задействованы экипажи более 10 кораблей флота, в том числе личный состав фрегата «Адмирал Макаров», а также малых ракетных кораблей «Вышний Волочек» и «Ингушетия».

Из победителей в каждой номинации будет сформирована команда Черноморского флота, которая будет отстаивать честь флота в итоговом этапе конкурса, проходящего на базе Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

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