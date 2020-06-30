30.06.2020 (13:29)

Свердловская область впервые за пять лет отправит в армию представителя народа манси

Военный комиссариат Свердловской области впервые за пять лет отправит на военную службу представителя коренных малочисленных народов севера – молодого человека из народности манси. Об этом журналистам в понедельник сообщил начальник отдела организации призыва на военную службу областного военного комиссариата Свердловской области Вадим Денисов.

«В текущий призыв один из военных комиссариатов севера Свердловской области впервые за пять лет направил молодого человека народности манси для отправки в войска на областной сборный пункт. Там юноша пройдет медицинское, психологическое и социальное изучения, а также сдаст тест на COVID-19. Затем молодого человека ожидает определение воинской команды –места прохождения службы по призыву», - сказал Вадим Денисов.

Всего в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу из Свердловской области спланировано призвать около 4 тыс. человек.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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