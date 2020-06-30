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30.06.2020 (12:27)

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» стартовал в Рязани

В Рязани на аэродроме Дягилево состоялась торжественная церемония открытия всероссийского этапа конкурса летного мастерства «Авиадартс-2020».

Мероприятие прошло под руководством заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина.

В церемонии приняли участие представители областной и городской администрации, руководящий состав и судейская коллегия конкурса, участники соревнований, представляющие авиационные части Воздушно-космических сил и всех военных округов, а также представители городской администрации.

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» будет проходить до 11 июля. Для проведения соревнований будут задействованы аэродромы в Рязанской, Калужской и Брянской областях, а также полигон Дубровичи под Рязанью.

В конкурсе примут участие более 50 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, которые прошли отбор в соединениях, объединениях Воздушно-космических сил и в военных округах.

На полигоне, на котором пройдет практическая часть соревнований, в настоящий момент завершена подготовка мишенного поля и объектов инфраструктуры. В частности для каждого из конкурсантов расставлены персональные мишени, обозначающие технику условного противника, и зачетные зоны, при попадании в которые летный состав получает соответствующие баллы. Помимо этого на полигоне представлены 12 типов целей (тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени), включая аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники.

Всего в отборочных этапах конкурса «Авиадартс-2020» приняли участие более 200 экипажей ВКС России.

Для обеспечения соревнований было задействовано  более 30 аэродромов и свыше 150 единиц авиационной техники 15 типов, включая истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н и Ка-52 и другие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Авиадартс
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