30.06.2020 (15:00)

Министр обороны провел итоговое селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил на котором были подведены итоги первого полугодия.

Начиная работу, Министр обороны подчеркнул, что ситуация, сложившаяся с распространением коронавирусной инфекции, в целом не оказала существенного влияния на Вооружённые Силы. План подготовки зимнего периода обучения выполнен практически в полном объёме. На летний период перенесена только незначительная часть мероприятий, связанных с выездом в другие регионы и за границу.

Глава военного ведомства коротко остановился на основных моментах.

Продолжается плановое перевооружение армии и флота.

С начала текущего года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, свыше ста сорока боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей. Приняты в боевой состав Военно-Морского Флота ракетная подводная лодка стратегического назначения «Князь Владимир» и два судна обеспечения.

В течение зимнего периода обучения проведено свыше тысячи двухсот мероприятий боевой подготовки войск.

В результате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4% увеличен показатель налёта. Наплаванность экипажей надводных кораблей и подводных лодок возросла в 1,2 раза.

Обеспечено присутствие Вооружённых Сил в стратегически важных регионах мира.

В первом полугодии самолётами дальней авиации выполнено 9 полётов на воздушное патрулирование.

Корабли Военно-Морского Флота продолжают нести боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана.

В настоящее время в море находится 33 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе 22 - в дальней морской зоне.

Планово развивается система базирования Вооружённых Сил.

Силами Военно-строительного комплекса в первом полугодии возведено 1 680 зданий и сооружений, в том числе 20 многофункциональных медицинских центров, поз­воляющих оказывать медицинскую помощь двум тысячам больных коронавирусной инфекцией.

С 1 июня в войсках начался летний период обучения.

В ходе него спланировано провести более пятнадцати

с половиной тысяч различных мероприятий боевой учёбы.

Основное внимание будет уделено подготовке

к стратегическому командно-штабному учению «Кав­каз-2020».

Без срывов идёт призывная кампания.

В военные комиссариаты поставлено более двух млн. медицинских масок, свыше 230-ти тыс. тест - систем, а также бесконтактные термометры.

На сборных пунктах проводятся барьерный контроль

и плановые дезинфекционные мероприятия.

С 20 мая в войска отправлено более тридцати четырёх тысяч призывников. Все они прошли тест на коронавирус, результаты отрицательные.

Воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами.

По прибытии в воинские части они помещаются на двухнедельный карантин в отдельные казармы.

Плановое поступательное развитие Вооружённых Сил и повышение уровня их качественного состояния будет продолжено и во втором полугодии.

Министр обороны отметил, что Вооружённые Силы принимают активное участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На сегодняшний день проголосовало более девяноста процентов всех категорий военного электората. Это военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал, а также ветераны Вооружённых Сил, численность которых составляет около одного миллиона человек (956 тыс. 206 чел.).

Военнослужащие, которые несут боевое дежурство и боевую службу, проголосуют 30 июня и 1 июля.

В качестве примера Министр обороны привел фрегат «Адмирал Григорович», который сегодня утром прибыл с боевой службы, и его экипаж голосует в г. Новороссийске.

«У меня нет сомнений, что в ходе общероссийского голосования военный электорат проявит высокую гражданскую зрелость», - сказал министр.

Глава военного ведомства подробно рассказал о Главном военно-морском параде, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

К участию в нём планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырёх тысяч воен­нослужащих.

По случаю Дня Военно-Мор­ского Флота также предусматривается провести военно-морские пара­ды в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус.

Всего в торжествах будет задействовано порядка двухсот боевых кораблей различных классов, свыше ста единиц боевой техники, до 80-ти воздушных судов и около 15-ти тысяч военнослужащих.

Министр обороны Сергей Шойгу обратил внимание всех должностных лиц на строгое соблюдение всего комплекса противоэпидемических мер, с тем чтобы исключить любые риски для здоровья участников парадов.

В тематической части селекторного совещания были рассмотрены два вопроса.

Первый касался выполнения опытно-конструкторской работы «Лиана» в части подсистемы «Пион-НКС».

Министерство обороны продолжает развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного назначения.

Решение этой задачи во многом зависит от успешной деятельности разработчиков и производителей ракетно-космической техники.

Проблемные вопросы, в том числе по срокам создания

и запуска космического аппарата «Пион-НКС», неоднократно рассматривались на селекторных совещаниях.

В ноябре прошлого года был даже утверждён график завершения изготовления данного аппарата.

Сегодня обсудим, как он выполняется, - обратился к разработчикам аппарата министр.

И второй важный вопрос, вынесенный для рассмотрения на совещании, был связан с организацией в войсках противодей­ствия незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ.

В 2017 году была утверждена Система профилактики наркомании, которая обеспечила согласованные действия должностных лиц органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций.

Эта Система позволяет выявлять потребителей наркотиков до их призыва на военную службу или заключения с ними контракта.

Отдельно предусматривается проверка на наркотическую зависимость поступающих в военные вузы.

Ежегодно необходимые обследования проходят

100% военнослужащих. Для этого закупается свыше миллиона тестов.

Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, в рамках которой каждый год в июне проводится Всеармейский месячник «Армия против наркотиков!».

На этот раз в нём приняло участие более миллиона военно­служащих, членов их семей и гражданского персонала.

В ходе селекторного совещания по видеоконференцсвязи состоялось заслушивание докладов должностных лиц из видов и родов войск, военных округов и с Северного флота, а также из Сирийской Арабской Республики об итогах работы по различным направлениям.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице