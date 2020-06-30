Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.06.2020 (11:18)

В Пскове завершился первый этап конкурса «Десантный взвод» среди команд ВДВ с выполнением практической стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов

На полигоне «Завеличье» под Псковом завершился первый этап конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод».

Команды соревновались в упражнении «Биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей».

 По условиям упражнения, десантники должны были пробежать с оружием расстояние 10 км, после чего выполнить практические стрельбы на трех огневых рубежах из автомата АК-74М, пулемета РПКС-74 и гранатомета РПГ-7Д из положения лежа, с колена и стоя.

В упорной и бескомпромиссной борьбе, победу на первом этапе одержала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, второй результат показали десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, третьими стали хозяева конкурса – вторая команда Псковских десантников, выступающая на БМД-4.

В отборочном этапе принимают участие более 300 военнослужащих, в составе 12 команд, которые  продолжают состязаться между собой при выполнении упражнений конкурса.

Отборочный этап среди подразделений Воздушно-десантный войск «Десантный взвод» завершится 7 июля 2020 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Минометчики ЗВО приступили к первому этапу конкурса «Мастера артиллерийского огня» в Саратовской области
На подмосковный полигон Алабино прибыли сильнейшие танковые экипажи со всей страны для участия во всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон»
Пензенские оружейники выбились в лидеры после двух этапов конкурса «Мастер-оружейник»
Участники конкурса «Воин мира» в Екатеринбурге приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Метки:
АрМИ , Десантный взвод
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false