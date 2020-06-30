30.06.2020 (11:18)
В Пскове завершился первый этап конкурса «Десантный взвод» среди команд ВДВ с выполнением практической стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов
На полигоне «Завеличье» под Псковом завершился первый этап конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод».
Команды соревновались в упражнении «Биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей».
По условиям упражнения, десантники должны были пробежать с оружием расстояние 10 км, после чего выполнить практические стрельбы на трех огневых рубежах из автомата АК-74М, пулемета РПКС-74 и гранатомета РПГ-7Д из положения лежа, с колена и стоя.
В упорной и бескомпромиссной борьбе, победу на первом этапе одержала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, второй результат показали десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, третьими стали хозяева конкурса – вторая команда Псковских десантников, выступающая на БМД-4.
В отборочном этапе принимают участие более 300 военнослужащих, в составе 12 команд, которые продолжают состязаться между собой при выполнении упражнений конкурса.
Отборочный этап среди подразделений Воздушно-десантный войск «Десантный взвод» завершится 7 июля 2020 года.