30.06.2020 (11:18)

В Пскове завершился первый этап конкурса «Десантный взвод» среди команд ВДВ с выполнением практической стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов

На полигоне «Завеличье» под Псковом завершился первый этап конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод».

Команды соревновались в упражнении «Биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей».

По условиям упражнения, десантники должны были пробежать с оружием расстояние 10 км, после чего выполнить практические стрельбы на трех огневых рубежах из автомата АК-74М, пулемета РПКС-74 и гранатомета РПГ-7Д из положения лежа, с колена и стоя.

В упорной и бескомпромиссной борьбе, победу на первом этапе одержала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, второй результат показали десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, третьими стали хозяева конкурса – вторая команда Псковских десантников, выступающая на БМД-4.

В отборочном этапе принимают участие более 300 военнослужащих, в составе 12 команд, которые продолжают состязаться между собой при выполнении упражнений конкурса.

Отборочный этап среди подразделений Воздушно-десантный войск «Десантный взвод» завершится 7 июля 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице