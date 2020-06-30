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30.06.2020 (12:15)

С военнослужащими Кантемировской дивизии ЗВО проведено учение с боевой стрельбой из танков

В Московской области на полигоне Головеньки танковые экипажи Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа завершили боевые стрельбы из вооружения танков Т-80У в рамках тактического учения.

Стрельба велась из гладкоствольных 125-мм пушек бронебойными и осколочно-фугасными снарядами по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на расстоянии от 800 до 2000 метров. В ходе стрельб активно использовались современные средства визуальной и радиоразведки, в том числе и беспилотные летательные аппараты.

В ходе учения более 20 танковых экипажей успешно отработали сложнейший элемент подготовки – форсирование водной преграды по дну. Механики-водители в нулевой видимости, полагаясь только на свой опыт и профессионализм, проводили по дну реки свои многотонные машины.

Всего в учении было задействовано более 400 военнослужащих и около 120 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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