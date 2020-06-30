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30.06.2020 (11:32)

Подразделение спецназа усилит боевой состав общевойсковой армии ЗВО в Воронеже

Боевой состав общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области усилит подразделение специального назначения.

Подразделение завершило формирование и обучение на базе бригады специального назначения в Тамбовской области.

Личный состав, вооружение и военная техника переведены в воронежский гарнизон Западного военного округа и приступил к занятиям по боевой подготовке на полигоне Погоново.

На вооружение подразделения находятся автоматы АК-12, снайперские винтовки СВД-М, а также новейшие образцы специального стрелкового оружия и технических средств разведки. Передвижение бойцов к месту выполнения задач осуществляется бронеавтомобилями «Тайфун-К», оборудованными противоминной защитой и круговым бронированием от снарядов до 14,5 мм включительно.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спецназ
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