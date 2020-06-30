30.06.2020 (10:30)

Спецназ и военная полиция ЮВО в Ставропольском крае провели совместное противодиверсионное учение на железнодорожной станции

В Ставропольском крае группы специального назначения и личный состав военной полиции Южного военного округа (ЮВО) провели совместное тактико-специальное учение.

Подразделения спецназа и военной полиции на специальном тактическом поле, стилизованном под железнодорожную станцию, осуществили охрану района погрузки военной техники и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

Для освобождения «заложников» штурмовые отряды блокировали станцию и провели операцию по уничтожению условного противника.

В специальном учении приняло участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 20 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», оснащенные модулем дистанционного управления пулеметом «Корд».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице