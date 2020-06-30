Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.06.2020 (10:30)

Спецназ и военная полиция ЮВО в Ставропольском крае провели совместное противодиверсионное учение на железнодорожной станции

В Ставропольском крае группы специального назначения и личный состав военной полиции Южного военного округа (ЮВО) провели совместное тактико-специальное учение.

Подразделения спецназа и военной полиции на специальном тактическом поле, стилизованном под железнодорожную станцию, осуществили охрану района погрузки военной техники и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

Для освобождения «заложников» штурмовые отряды блокировали станцию и провели операцию по уничтожению условного противника.

В специальном учении приняло участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 20 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», оснащенные модулем дистанционного управления пулеметом «Корд».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В ЮВО ветерану Великой Отечественной войны вручили медаль «За боевые заслуги»
Сотрудники полевых госпиталей Минобороны России, развернутых в Дагестане, приняли участие в общероссийском голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Начальник Главного управления военной полиции Минобороны России поздравил личный состав и ветеранов 4 гвардейской Кантемировской танковой дивизии
Истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО ЮВО поднялись в воздух для перехвата американских военных самолетов

Метки:
Южный военный округ , Спецназ , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false