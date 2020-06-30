30.06.2020 (11:27)

Танкисты ЮВО из Абхазии поразили около 40 воздушных целей

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, в рамках проводимого полевого выхода на полигоне Майкопский в Краснодарском крае, провели боевые стрельбы штатными 125-мм снарядами из орудий современных танков Т-72Б3.

В ходе первого в летнем периоде обучения полевого выхода танковые экипажи с места и в движении поразили из орудий боевых машин более 250 появляющихся и движущихся мишеней, а также около 40 воздушных целей из крупнокалиберного пулемета «Корд», установленного на Т-72Б3. При боевой стрельбе в ночное время суток танкисты применяли современные приборы ночного видения ТВН-5. Максимальная дальность до объектов стрельбы составляла 2 тыс. м, дистанция ведения огня в движении – 700 м.

При проведении боевых стрельб экипажами бронемашин было израсходовано около 300 танковых снарядов.

Также в ходе проведения стрельб механики-водители Т-72Б3 совершенствовали свои навыки по вождению танков на труднопроходимой пересеченной местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты и др. В общей сложности за время полевого выхода танкистам военной базы ЮВО предстоит проехать по полигону расстояние протяженностью более 1 тыс. км.

Всего в мероприятии принимают участие около 100 танкистов соединения, задействовано до 40 единиц бронемашин.

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