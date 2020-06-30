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30.06.2020 (10:24)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии использовали минно-розыскных собак для очистки полигонов от взрывоопасных предметов

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, выполнили сплошную очистку полигонов Цабал и Нагвалоу от взрывоопасных предметов с использованием минно-розыскных собак.

Военнослужащие в современных защитных костюмах сапера «Сокол» осуществили поиск взрывоопасных предметов с применением современных средств обнаружения, таких как: искатели неконтактные взрывных устройств ИНВУ «Коршун» и селективные переносные индукционные металлоискатели «ИМПС».

Все опасные находки военнослужащие уничтожили на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом. Работы на полигонах проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

Всего в рамках разминирования полигонов саперы с собаками исследовали территории общей площадью около 12 га. Большая часть поисковых работ проходила в горно-лесистой местности.

Первые минно-розыскные собаки поступили в подразделение соединения
 два года назад из центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области и теперь активно применяются по своему предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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