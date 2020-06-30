30.06.2020 (11:20)

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии ЮВО приняли участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Голосование по внесению поправок в Конституции РФ в 58-й ОА ЮВО

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В соединениях и воинских частях в голосовании приняло участие более

32 тыс. военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. Голосование проходило на 21 участке в местах постоянной дислокации на территории Ставрополя, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, Дагестана и Южной Осетии.

Солдаты, офицеры и гражданский персонал проголосовали на избирательных участках, открывшихся 25 июня. Во время проведения голосования соблюдались все противоэпидемические требования. Военнослужащие придерживались социальной дистанции, на территории избирательных участков строго соблюдался масочный режим, на них имеются все необходимые антисептические средства. Для того чтобы избежать скопления людей в один день, голосование проводится с 25 июня по 1 июля.

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