30.06.2020 (10:17)

Подразделения мотострелкового соединения ЮВО совершили марш свыше 200 км на полигон Серноводский

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне совершили марш свыше 200 км на военной технике по пересеченной местности и прибыли на полигон Серноводский в Ставропольском крае для проведения двустороннего батальонного тактического учения с боевой стрельбой.

Подразделения приступили к подготовке маневренной обороны и наступления на общевойсковом полигоне. Военнослужащим предстоит проводить боевые операции друг против друга с высадкой тактического воздушного десанта в рамках двустороннего учения.

В учении задействовано более тысячи военнослужащих ЮВО и около 250 единиц техники, в их числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установки, бронетранспортеры БТР-82А. Для высадки десанта в район выполнения боевой задачи и прикрытия войск будут задействованы вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор».

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