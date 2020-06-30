Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.06.2020 (09:43)

Экипажи боевых вертолетов ЮВО уничтожили самолеты условного противника на аэродроме

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетный удар по мишеням, имитирующим боевой порядок самолетов на стоянках базирования аэродрома условного противника.

Во время вылетов летчики поразили при помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника.

При выполнении боевых стрельб экипажи вертолетов пусками 80-мм неуправляемых авиационных ракет и огнем из 30-мм авиационных пушек поразили свыше 20 различных целей. При этом было израсходовано более 50 ракет и около тысячи снарядов к авиационной пушке.

Выполнение задачи было осложнено тем, что летчики действовали на предельно малой высоте с учетом рельефа местности.

В общей сложности в боевых стрельбах было задействовано более 10 экипажей армейской авиации ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В ЮВО ветерану Великой Отечественной войны вручили медаль «За боевые заслуги»
Сотрудники полевых госпиталей Минобороны России, развернутых в Дагестане, приняли участие в общероссийском голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО ЮВО поднялись в воздух для перехвата американских военных самолетов
Экипажи самолетов морской авиации отработают нанесение наземных ударов в рамках ЛТУ в Калининградской области

Метки:
Авиация , Вертолеты , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false