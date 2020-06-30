30.06.2020 (09:40)

Расчёт ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота в ходе учения уничтожил морскую цель

Расчёт берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал» ракетного соединения Черноморского флота провёл тактическое учение с выполнением ракетной стрельбы по морской цели на межвидовом полигоне боевой подготовки Опук в Крыму.

В ходе учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, провели развёртывание комплекса и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей.

После обнаружения надводного корабля условного противника боевые расчёты получили сигнал на применение ракетного оружия и выполнили стрельбу по цели.

В результате точного попадания цель была уничтожена.

Роль корабля условного противника выполняла надводная мишень, оснащённая специальными уголковыми радиолокационными отражателями.

Стрельба проведена в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота в целях совершенствования практических навыков военнослужащих при отработке задач по обнаружению и уничтожению морских целей.

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