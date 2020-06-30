30.06.2020 (09:35)
Тульские десантники голосуют по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения активно участвуют в голосовании по вопросам внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.
Голосование личного состава организовано на 12 избирательных участках, расположенных в местах дислокации частей Тульского соединения.
Голосование военного электората Тульского соединения организовано по графикам, с соблюдением всех профилактических мер по недопущению распространения инфекционных заболеваний.
Пропуск голосующих на территорию избирательных участков проводится после прохождения бесконтактной термометрии и осмотра дежурным медицинским специалистом и осуществляется таким образом, чтобы избежать скопления личного состава на избирательном участке.
На участках для голосования в городе-герое Туле голосует личный состав управления соединения, гвардейский парашютно-десантный полк, а также воинские части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.
В городе Рязани проводит голосование личный состав гвардейского парашютно-десантного полка, а в городе Наро-Фоминске личный состав артиллерийского и зенитного ракетного полков.
Всего в голосовании принимает участие около 12 тысяч военнослужащих, гражданского персонала гвардейского соединения ВДВ и членов их семей.