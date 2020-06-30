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30.06.2020 (09:35)

Тульские десантники голосуют по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения активно участвуют в голосовании по вопросам внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

Голосование личного состава организовано на 12 избирательных участках, расположенных в местах дислокации частей Тульского соединения.

Голосование военного электората Тульского соединения организовано по графикам, с соблюдением всех профилактических мер по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

Пропуск голосующих на территорию избирательных участков проводится после прохождения бесконтактной термометрии и осмотра дежурным медицинским специалистом и осуществляется таким образом, чтобы избежать скопления личного состава на избирательном участке.

На участках для голосования в городе-герое Туле голосует личный состав управления соединения, гвардейский парашютно-десантный полк, а также воинские части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

В городе Рязани проводит голосование личный состав гвардейского парашютно-десантного полка, а в городе Наро-Фоминске личный состав артиллерийского и зенитного ракетного полков.

Всего в голосовании принимает участие около 12 тысяч военнослужащих, гражданского персонала гвардейского соединения ВДВ и членов их семей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска
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