30.06.2020 (08:17)

На Урале впервые стартовал всеармейский конкурс "Воин мира"

В окружном доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге прошло торжественное открытие конкурса профессионального мастерства «Воин мира», проводимого в рамках Армейских международных игр – 2020.

На торжественном митинге, посвященном открытию конкурса «Воина мира», перед участниками выступили представители командования ЦВО и Главного военно-политического управления, пожелав конкурсантам удачи в упорной борьбе, собранности, терпения и усердности в прохождении каждого этапа. В завершение торжественной церемонии артисты ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили песню советского поэта-песенника Евгения Долматовского «Парни всей земли».

После торжественной церемонии военнослужащие приняли участие в интеллектуальном этапе «Эрудит». В упорной интеллектуальной борьбе военнослужащие показали свои знания в вопросах военной истории: хронологии основных событий Великой Отечественной войны, вооружения и военной техники отечественного и иностранного производства, а также военного и политического руководства стран-участниц.

Во всеармейском этапе, впервые проводимом в Екатеринбурге, принимает участие 13 команд, состоящих из военнослужащих всех военных округов, главных командований видов и родов войск, высших военных учебных заведений, а также МЧС и Росгвардии России.

В рамках конкурса «Воин мира» пройдут пять соревновательных этапов: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер/Сударыня» и «Эрудит», раскрывающих разносторонние профессиональные качества участников.

В ходе конкурсных испытаний военнослужащие продемонстрируют свою физическую подготовленность, навыки обращения со стрелковым и холодным оружием, знания военной истории Отечества и творческие таланты, а также преодоление полосы препятствий.

Конкурс проходит на базе одной из воинских частей ЦВО, дислоцированной в Свердловской области с 29 июня по 4 июля.

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