30.06.2020 (08:05)

Более 100 танковых экипажей Амурского объединения ВВО прошли специальную подготовку вождения боевой техники под водой

Танкисты общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, в течение месяца прошли специальный курс подготовки по вождению танков под водой. Всего на обучение привлекалось более 100 экипажей современных танков Т-72Б3 и недавно поступивших «летающих» танков Т-80БВ.

Экипажи перед погружением в воду на тяжелой технике сдали зачеты по легководолазной подготовке с использованием специального противогаза, позволяющего дышать под водой. Данные навыки могут пригодиться экипажу в случае какой-либо экстренной ситуации.

Ориентирование танков при нулевой видимости под водой, при вождении по дну рек и водоемов, осуществлялось при помощи специального бортового устройства. Оно показывало отклонение танка от заданной траектории движения. Глубина водных преград составляла от 4 до 5 метров.

Кроме подводного вождения экипажи отработали погрузку и переправу на понтонных паромах, которые развернули специалисты инженерных войск. Для переброски 46 тонных машин использовались понтоны из состава понтонно-мостового парка (ПМП).

Полученные танкистами навыки позволят водить боевую технику в подводном положении и быстро преодолевать водные преграды с использованием понтонов, что расширит возможности применения танковых подразделений в местности с наличием рек и озер.

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