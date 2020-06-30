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30.06.2020 (06:27)

Танкисты ЗВО прорвали оборону «противника» на полигоне «Погоново» в Воронежской области

Танкисты Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа прорвали оборону условного противника на полигоне «Погоново» в Воронежской области.

Танковые подразделения дивизии при поддержке приданных мотострелков закончили проведение тактических учений с боевой стрельбой, в ходе которых было отработано наступление на позиции условного противника.

Основной упор был сделан на организацию взаимодействия между мотострелковыми и танковыми подразделениями. Также были проведены боевые стрельбы из основного вооружения боевых машин и стрелкового оружия. Танкисты успешно обнаружили и поразили с ходу и коротких остановок около 20 замаскированных учебных целей на дальностях свыше 1,5 км.

К проведению тактических учений было привлечено свыше 500 военнослужащих личного состава, более 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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