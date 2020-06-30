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30.06.2020 (06:02)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершились сборы со связистами

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершились сборы с военнослужащими подразделения связи.

В сборах по проверке уровня готовности специалистов связи было привлечено около 50 военных связистов ОГРВ ПРРМ и задействовано более 15 единиц техники связи.

В ходе сборов связисты отработали нормативы по развертыванию командно-штабной машины, радиорелейной станции и аппаратной телефонной засекреченной связи с последующим установлением связи между командирами и личным составом.

В завершении сборов военнослужащие отработали действия по развертыванию средств связи и организации привязки к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям связи, а также отработали вопросы защиты средств связи от радиоразведки для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

Сборы с военными связистами ОГРВ ПРРМ проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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