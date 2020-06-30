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30.06.2020 (05:56)

Летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по тушению лесных пожаров

На аэродроме «Левашово» (г. Санкт-Петербург) отдельного транспортного смешанного авиационного полка состоялась тренировка авиационных экипажей Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа по тушению очагов условного возгорания.

Проведение тренировки было обусловлено наступлением в Ленинградской области сезона повышенной пожароопасности.

На тренировке была отработана ликвидация очагов условного возгорания разной сложности, имитируемых на местности при помощи дымовых шашек ДМ-11 с применением водосливных устройств ВСУ-5, вмещающих до 5 тонн воды, а также воздушная разведка территории условного возгорания с полетами на высоте 100 м и предельно малой высоте.

Основное внимание было уделено слаженной работе наземных расчетов по монтажу водосливных устройств на борт многоцелевых транспортных вертолетов Ми-8 различных модификаций, а также точности сброса воды в условиях ограниченной видимости.

Полеты вертолетов с грузами на внешней подвеске имеют ряд особенностей и являются более сложными, чем при перевозке грузов внутри кабины из-за возможного раскачивания груза в воздухе и разбалансировки воздушного судна, поэтому требуют от летчиков особых навыков пилотирования и уровня профессионального мастерства.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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